公平會2日委員會議決議，不禁止中聯公司與茂聯實業結合。

公平會表示，中聯公司因承作煉鋼副產物資源化業務，而向茂聯實業承租土地作營業使用。鑑於中聯公司長期用地需求及業務發展規畫，進而打算以取得茂聯公司全數股份，獲得茂聯實業的土地。

公平會考慮到中聯公司主要產銷「高爐石粉」、「轉爐石資源化處理」產品，茂聯實業主要從事「不動產租賃」。兩家公司結合在市場上，並沒有水平競爭關係，也沒有上、下游垂直交易關係。

公平會指出，同時也因為兩家公司結合的業務並沒有法令管制，技術進步尚不致造成兩家公司結合後會成為水平或垂直競爭關係，而且兩家公司也都沒有打算在結合以外的跨業發展計畫，也就是說，兩家公司結合後，並不會改變相關市場結構，也不具有顯著限制競爭疑慮。

公平會審議後認為，兩家公司結合沒有顯著限制競爭疑慮，且整體經濟利益大於限制競爭之不利益，因此不禁止其結合。

(工商 )