衛福部長陳時中2日表示，緬甸「若開邦首府實兌」自8月16日出現該國4週以來首例新冠肺炎本土個案後，迄今累計超過400例本土個案；疫情逐漸擴散至若開邦其他地區，並輸出至多個行政區，仰光等地亦出現多例無若開邦接觸史個案，研判當地社區已有隱性傳播鏈。考量緬甸整體疫情呈現上升且有擴散趨勢，即日起將該國調整為「短期商務人士入境申請縮短居家檢疫」之中低感染風險國家，入境台灣後的居家檢疫天數，由5天增為7天。

指揮中心也公布最新「短期商務鬆綁名單」如下：第一，低感染風險國家/地區：紐西蘭、澳門、帛琉、斐濟、汶萊、泰國、蒙古、不丹、寮國、柬埔寨、斯里蘭卡、諾魯、東帝汶、模里西斯。第二，中低感染風險國家/地區：馬來西亞、新加坡、越南、緬甸。

陳時中說，國內截至目前累計87,646例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含86,602例排除），其中489例確診（今日新增案489），分別為397例境外移入、55例本土病例、36例敦睦艦隊及1例不明。確診個案中7人死亡、471人解除隔離、11人住院隔離中。

指揮中心監測資料顯示，全球累計25,731,577例確診，分布於187個國家／地區；病例數以美國6,193,273例、巴西3,950,931例、印度3,691,166例、俄羅斯1,000,048例及祕魯657,129例為多；另全球已有857,481例死亡，以美國187,675例、巴西122,596例、印度65,288例、墨西哥64,414例及英國41,504例為多。

指揮中心呼籲，民眾自國外入境時如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員，並配合防疫措施；返國後應落實14天居家檢疫，期間如出現疑似症狀，請即聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚（TOCC），以供及時診斷通報。

(工商 )