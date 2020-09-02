2020苗栗海洋觀光季壓軸活動「魚苗放流」，2日在通霄鎮新埔漁港登場，為了推動國際慢魚運動，讓海洋生態永續發展，縣府準備1萬尾、大小約5公分的黑鯛進行放流，除了讓新埔國小學童認識當地魚種，也透過親身體驗魚苗放流，加深環境保育意識。

縣長徐耀昌和農業處、通苑區漁會、台電等單位，與新埔國小全校67名學童進行魚苗放流，現場以人力接駁方式，將一桶一桶魚苗放入大海，徐耀昌瞬間化身「徐爺爺」，教導孩子若是捕獲較小的魚，配合生態保育請把牠們放回大海，讓魚苗有機會長大；不要亂丟垃圾，共同維護海洋清潔與多元生態。

苗栗縣政府2日在新埔漁港舉辦魚苗放流活動，由縣長徐耀昌、台電公司與民意代表，與新埔國小全校師生以人力接駁方式，放流黑鯛魚苗。（巫靜婷攝）

徐耀昌提到，苗栗縣山線有慢城運動，海線也正在推動慢魚運動，慢魚運動有3大理念，吃在地的魚、做好海洋生態保育，以及尊重海洋生生不息，保持乾淨沙灘，不讓人為垃圾流入大海造成生態浩劫，魚苗放流活動也是讓孩子們在學習上得到啟示，「吃大魚、放小魚」，善盡地球人的社會責任。

苗栗縣政府2日在新埔漁港舉辦魚苗放流活動，以人力接駁方式，放流黑鯛魚苗。（巫靜婷攝）

農業處漁業科指出，放流的黑鯛魚苗經抽查，無藥物殘留符合規範，且魚種適合在苗栗海域生存。黑鯛，俗名烏格，是鯛科家族中對汙濁水質容忍性最強的魚類，由於黑鯛對環境的適應能力和抗病力強，產卵量大，同一尾魚在產卵季節會分批多次產卵，每公斤種魚可產卵50萬粒，一年產卵量更可達百萬。

苗栗縣政府2日在新埔漁港舉辦魚苗放流活動，以人力接駁方式，放流黑鯛魚苗。（巫靜婷攝）

苗栗縣政府2日在新埔漁港舉辦魚苗放流活動，以人力接駁方式，放流黑鯛魚苗。（巫靜婷攝）

漁業科表示，希望藉由黑鯛的高生存率及高產卵量能增加周遭海域漁業資源，彌補自然生產力的不足，有效復育沿岸漁業資源，增加海洋生態棲地豐富性，同時呼籲民眾放流魚苗一定要通過藥物檢測，並視環境選擇魚種，以免魚苗無法生存，藥物汙染還會破壞海洋環境。

(中時 )