當代丹寧時尚指標的LEVIS，曾於2017年跨界攜手科技巨擘Google，推出採用Jacquard技術的第一代智慧丹寧夾克，重新定義時尚科技新潮流。今年，LEVI’S宣布與Google再度合作推出第二代智慧丹寧夾克，除全面性技術升級、透過4種簡單手勢設定19種功能之外，更一次推出男女款經典丹寧夾克、羔羊毛Sherpa丹寧夾克，為所有喜愛科技結合時尚的丹寧愛好者帶來全新生活體驗，全系列商品將於9月3日於LEVI’S全省指定實體門市及MOMO 品牌旗艦店限量發售。

Connected Not Distracted | Levi’s Trucker Jacket with Jacquard by Google

Levi Strauss & Co.全球產品創新部門副總裁 Paul Dillinger 表示：「我們很興奮能與Google 先進科技與計畫部門（ATAP）夥伴繼續合作。在第一代智慧丹寧夾克推出兩年後，Jacquard技術的升級讓科技產品外型變得更迷你時尚，同時帶來更加強大的功能表現。我們仍維持既有的產品設計宗旨，讓使用者將手機放在口袋，以雙眼盡情且專心地欣賞周遭事物，但仍能隨時隨地隨心操控。」

相較於第一代產品，LEVI’S第二代智慧丹寧夾克全面升級內建的Jacquard智慧科技和軟體，打破消費者對於生活的想像；織於袖口的智慧Jacquard元件體積縮減後更為簡約時尚，卻賦予生活中更多智慧應用科技。透過4種簡易的手勢讓消費者隨時控制手機，操控7大類應用，多達19種細節功能，並將會不定期加入新功能，讓實用性與時俱進。

LEVI’S第二代智慧丹寧夾克功能包括：（1）音樂播放與暫停，不同曲目切換以及曲名回報；（2）追蹤：計數器、地點、目前時間，以及尋找我的手機；導航：聆聽前往目的地的下一個路線，以及預估抵達時間；（4）智能助理：詢問Google智能助理，以及查詢我的一天行程；（5）遙控喚醒相機功能並進行自拍；(6)光：可在三種模式之間選擇，並維持亮燈30秒；(7)重要通知：提醒重要通知、來電和訊息、當手機和夾克距離太遠發出警示通知，以及代僱駕駛服務與資訊。

LEVI’S X Google第二代Jacquard智慧丹寧夾克，上為男款、下為女款。（LEVI’S提供／黃慧雯台北傳真）

LEVI'S x Google第二代智慧丹寧夾克款式更多，包含男款77381-0000 第二代智慧丹寧夾克款式 （NT$5,990）、77371-0001 第二代智慧羔羊毛Sherpa丹寧夾克（ NT$6,990）；女款 第二代女款智慧丹寧夾克83525-0000 （NT$5,490）以及第二代智慧羔羊毛Sherpa丹寧夾克85317-0000 （NT$6,590）。在MOMO 購物網 LEVI’S 官方旗艦店；太平洋崇光百貨-台北忠孝店、台北復興店、中壢1館、Big City ；台北西門町旗艦店、高雄崛江旗艦店；遠東百貨-信義A13 、板橋大遠百；新光三越百貨-台北信義A11、台北信義A8館、台北南西三館、台中店、台南西門店；高雄漢神百貨-巨蛋店；高雄統一夢時代購物中心皆有售。

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