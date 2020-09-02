健保署近期針對8大類自付差額醫材訂定極端值，引發部分醫師抨擊，認為健保署說好暫緩，此舉等於食言，甚至說健保政策的推動過程黑箱又粗暴。衛福部長陳時中表示，訂定極端值是和學會討論出的共識，和上次說好的不訂上限並不違背，個別的醫師有見解，會請健保署檢討，不過他也強調，此次的結果沒有違背共同商討的內容。

陳時中表示，前段時間健保署與醫界開會的時候，認為訂定上限與分類有不恰當之處，可能會引發後遺症，因此決定改由極端值來加強管理，畢竟消費者端也有權益在。

訂定極端值不是強迫要如何，只是輔導，並沒有違背上次開會的不訂定上限的共識，當時也說好極端的部分要管理，要把比價網做好這幾個方向，極端值也都是和學會一起訂出來的。

陳時中表示，我知道有個別的醫師有個字的見解，沒關係，會請健保署做檢討，但他也強調，併沒有違背或超出會議中共同商討的內容。

(中時 )