行政院上午公布新版中華民國護照封面，新版護照預訂明年1月發行。蔡英文總統今被問到，新版護照「滿意嗎」？總統表示，「很清楚就是台灣人」；她更說「就請大家多多支持啦」。

總統指出，這是很多台灣人尤其常常出國的人共同願望，立法院做過相關決議後，行政部門展開作業，今天公布新版，可以強化護照辨識度，也強化台灣元素，其實很清楚就是台灣人。

總統表示，希望在國人出國時候新版護照可以有更好的辨識性，保障國人便利跟旅行安全，就請大家多多支持啦。

(中時 )