新版護照滿意嗎？總統：請大家多多支持 14:442020/09/02 中時 曾薏蘋 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新版護照滿意嗎？總統：請大家多多支持。記者姚志平攝 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 行政院上午公布新版中華民國護照封面，新版護照預訂明年1月發行。蔡英文總統今被問到，新版護照「滿意嗎」？總統表示，「很清楚就是台灣人」；她更說「就請大家多多支持啦」。 總統指出，這是很多台灣人尤其常常出國的人共同願望，立法院做過相關決議後，行政部門展開作業，今天公布新版，可以強化護照辨識度，也強化台灣元素，其實很清楚就是台灣人。 總統表示，希望在國人出國時候新版護照可以有更好的辨識性，保障國人便利跟旅行安全，就請大家多多支持啦。 (中時 ) #蔡英文 #總統 #護照改版 #外交部 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 帶頭吃美豬？蘇貞昌未正面回應：台灣豬好吃得多 10:242020/09/01 政治 開放美豬牛失策了？經貿人士嘆民進黨錯估美國反應 13:382020/09/01 政治 短評／民進黨還怕什麼 04:102020/09/01 時論廣場 川普贏得美總統大選機率飆升！ 外資提醒投資人做好準備 16:052020/09/01 財經 美豬開放昨非今是 陳文茜說重話：台灣將出說謊總統 15:532020/09/01 政治 陳時中滿意度崩跌23個百分點 朱學恒曝最危險的事 11:332020/09/01 生活 配套挺中央 南市基隆籲愛用國產豬 04:102020/09/01 生活新聞 藍營嗆阿中 像個男子漢下台 04:102020/09/01 生活新聞 拚國際地位的「豬」隊友 04:102020/09/01 時論廣場 Whoscall獲總統創新獎 蔡英文盼創新力應用在每個領域 14:242020/09/01 財經 政治熱門新聞 立委聲量「前20名」出爐 第一竟是他？陳玉珍衝了 - 新聞 台灣花620億買F-16戰機？王浩宇怒嗆陳為民：睜眼說瞎話、無恥 - 政治 民進黨內部民調曝光 反對美豬進口竟有驚人變化 - 政治 開放美豬牛失策了？經貿人士嘆民進黨錯估美國反應 - 政治 新舊護照比一比 3大重點一次看懂 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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