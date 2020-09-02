南投縣草屯鎮1名廖姓外送員，因長期暗戀知名連鎖咖啡店女店員，每日都到店裡報到，1日下午2時許，該廖男看到女子上班，竟尾隨進入辦公室熊抱、強吻女子，女子當下報警並提告，男子1日晚間經警方訊後；被依《性騷擾防治法》移送。

據悉，32歲廖男是Food Panda外送員，與23歲被害女子曾一起打工過，也對女子表達過愛慕之情，但都被拒絕。廖為了追求女子，經常到店內消費，點1杯咖啡看著她上班，但來者是客，雖其他店員都感到困擾，也不便驅趕。

廖1日時到咖啡廳等候女子，約下午1時許女子上班，廖竟尾隨女子進入辦公室，一進去就將女子抱起並強吻，女子大聲喝止，其他店員聞聲見狀；立即將廖男拉開，事後廖還企圖逃跑，其他店員將他包圍，並報警處理。

警方表示，到場後就將廖帶回派出所，並調閱店家監視器釐清案情，但廖犯案動機還有待警方釐清。事後女子在同事的陪同下到派出所做筆錄，並對廖提告。

警方訊後將廖依《性騷擾防治法》移送，而該女子也因身心受創，業者先讓她暫時休息，由其他同事代班工作。

(中時 )