為了維護學童上下學安全，新竹區監理所、新竹縣政府教育處、警察局交通隊1日聯合稽查竹北地區國小學童課後照顧服務的接送車輛，稽查的19車中有2件違規，均為行車紀錄器不當使用、無法正確紀錄資料，均已現場告發並要求改善。

新竹區監理所長黃萬益表示，竹北地區的學生眾多，補習班與課後照顧服務也日益增加，業者多使用8、9人座車輛前往學校接送學童，但為增加搭載人數，部分業者擅自違規改裝、超載，增加行車危險性。黃萬益也呼籲家長為學童選擇補習班時，也可留意接送車輛的安全性。

補習班、課後照顧中心以交通車接送孩子，均應遵守「道路交通管理處罰條例」及「學生交通車管理辦法」規定，民眾若發現學童所乘坐接送車有超載、不當駕駛行為、擅自改（加）裝座椅情形，可向新竹區監理所（03-5892051）或新竹縣政府教育處（03-5518101轉2879、2896、2897）反映，以共同維護學童安全。

此外，家長開車接送也應遵守規定，9月1日起，幼童乘坐後向式安全座椅延長至2歲，並建議2歲以上幼兒仍坐後向；4歲以上至12歲以下，或18至36公斤的兒童，則建議使用兒童安全座椅或增高型坐墊，保障兒童行車安全。若家長上路違規沒使用，依法可開罰1500元至3000元。

(中時 )