2020《康健》「健康城市大調查」，台北市再度奪冠，前5名中，台中市排名大躍進，從去年的第4名一舉躍居亞軍，高雄市、嘉義市和彰化縣則分居3、4、5名，市長盧秀燕2日受訪時表示，台中有空汙議題、健康挑戰議題，在艱困環境下，持續改善空品，推廣正確飲食、好的運動項目，建立市民好的健康觀念，在公私協力下，達到第2名成績，很不容易。

盧秀燕今日出席獎勵飛盤運動績優團隊活動後，媒體詢問2020《康健》「健康城市大調查」，台中調查名次大躍進，上升到第2名，台中市還贏高雄，此外，在社經、環境、醫療服務構面的排名分居3、4、5名，表現進步。

盧秀燕指出，推廣運動最重要的目標就是市民健康，很開心「2020健康城市大調查」，台中市從去年全台第4名，躍升到今年第2名，這很不容易。

她強調，台中市有空汙議題、健康挑戰議題，在這樣的艱困環境下，持續改善空品，推廣正確飲食、好的運動項目，建立市民好的健康觀念，在公私協力下，達到第2名成績，顯示市府團隊在空汙治理、市民健康守護等方面有成。

(中時 )