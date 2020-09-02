侯友宜下午率市府同仁，在市民廣場舉辦中元普渡儀式。（許哲瑗攝）

今是農曆七月十五中元普渡，新北市長侯友宜下午率市府同仁，在市民廣場舉辦中元普渡儀式，有趣的是，供品桌上擺著5包由市長室準備的乖乖餅乾，上頭大喇喇寫著「吃乖乖不吃瘦肉精」，似乎隱含著對蔡政府宣布美豬美牛進口的恐慌；新北市發言人蔣志薇表示，乖乖餅乾上的文字皆為市長親筆所寫，希望求個平安也為市民健康祈福。

今年普渡大典與農業局、經發局等各局處合作，祭拜新北平安柚，保佑市民平安健康，也選定經發局推出的新北嚴選特色商品，作為祭拜供品，希望祈福之餘也能多加推廣新北特產。現場同步為「網路普渡」使用者祈福，祭典供品將捐贈弱勢家庭。

有趣的是，侯友宜在5包乖乖供品上，分別寫下「疫情乖乖不進來」、「颱風乖乖不要來鬧」、「壞蛋乖乖平安無事」、「乖乖順心不要來鬧」心願，其中一句「吃乖乖不吃瘦肉精」，格外引人注目。

蔣志薇說，市長每年中元普渡都會在乖乖上面寫字，主要也是許下心願、祈福的概念，今年心願涵蓋「食安」、「治安」、「颱風平安」等層面，去年則寫著「地牛乖乖不翻身」、「颱風乖乖不入境」及「風神雷神乖乖不吵架」，為新北市民祈求風調雨順、國泰民安。

(中時 )