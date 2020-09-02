中元普渡乃是國人的重要信仰活動，在中元節(9/2)當天，內政部長徐國勇親自蒞臨，位於台北市南港的聖興天后宮，主持普渡儀式當中，最重要的祭拜天公，並祈願台灣能風調雨順國泰民安，而這次部長能親自蒞臨聖興天后宮，是因為廟方在媽祖的感召之下，順利邀請到許多社會賢達慷慨解囊，不但參與了普渡儀式，更大力支持在普渡之後，將價值高達兩百萬元的祭品，全數捐做公益

位於忠孝東路六段的聖興天后宮，雖然是今年七月才舉行揭匾儀式的新興廟宇，但因為是從大甲鎮瀾宮分靈，已經香火鼎盛、信眾雲集，所以特地選在普渡法會期間，為幫助南港區需要協助的弱勢團體，特將法會募集的物資與善款總額約新台200萬元全數捐贈南港一帶的公益團體，特舉辦捐贈儀式，邀請眾多貴賓前來蒞臨參與，並於9月1日舉辦捐贈儀式

▲內政部長徐國勇出席捐贈儀式擔任頒贈嘉賓

捐贈儀式眾賓雲集，由臺北聖興天后宮主任委員，新潤建設董事長黃文辰、副主任委員許良源與蘇泫彰共同主持，出席頒贈嘉賓有內政部長徐國勇、立法委員邱志偉、吳秉叡、台北市議員洪健益等人共同參與；受贈單位華山基金會、綠色方舟等出席參與，黃文辰主任委員表示：本宮在108年2月舉辦「大甲媽北巡暨媽祖光影展」活動，策展結束後，請示南返大甲鎮瀾宮祖廟，在大甲媽祖神蹟現示下，眾人博杯請示，決定延靈於南港，福祐在地十方信眾，為離鄉背井北漂台北打拼的遊子們，建一座心靈安居之所，廣佈媽祖慈悲大愛精神。今日在眾人見證下，特將今年中元普渡法會所募集的物資與善款，合計約新台幣200萬元，捐贈給十個在地公益團體，宏揚臺北聖興媽祖慈悲大愛精神，大愛傳遞南港。未來本宮更會以媽祖之名從事濟貧、義診、社會醫療、關懷弱勢等公益慈善活動，造福社會；透過舉辦文創活動，促使媽祖信仰年輕化，親近媽祖慈悲濟世的精神。

▲內政部長徐國勇親自蒞臨，位於台北市南港的聖興天后宮，主持普渡儀式，並祈願台灣能風調雨順國泰民安

佔地超過200坪的臺北聖興天后宮，建築以東方簡約禪風設計，主祀大甲鎮瀾宮延靈天上聖母媽祖娘娘，簡稱「台北媽臺北媽」。而這次出席來賓名單共有吳秉叡立委、邱志偉立委、洪健益議員。受贈單位名單南港在地/美芳社區巫里長辦公室、舊莊食物銀行、華山基金會南港站、好厝邊社區發展協會、綠色方舟、財團法人中華文化社會福利事業基金會臺北兒童福利中心、育成社會福利基金會、財團法人雙福社會福利慈善事業基金會、三玉啟能中心、關愛之家、南港社福服務中心

(中時新聞網)