台南將軍漁港在2017年就舉辦過馬沙溝花火節活動，睽違3年又有煙火秀，令人期待。（資料照片）

2020南瀛國際民俗藝術節因新冠疫情順延，10月1日到4日將安排國內團體接棒演出，也算為國慶暖身。（台南市政府文化局提供／莊曜聰台南傳真）

今年雙十國慶煙火場地首度選在台南舉辦，場地預計落腳安平區漁光島，南市府為提振觀光，計畫在台南市溪北地區籌備煙火暖身秀場次，目前選定9月27日在將軍漁港登場，日前剛落幕的將軍吼夏日音樂節2天吸引6萬人次進場，市長黃偉哲登台時承諾粉絲再辦一場，觀旅局也確定在煙火暖身秀當天將同步舉辦演唱會，並規畫周邊活動吸引人潮。

據了解，台南市政府原規畫在雙十國慶前，在溪北的新營、將軍2處舉辦煙火暖身秀，施放約15分鐘的高空煙火，討論過後決定煙火秀選在將軍漁港舉行，新營因場地問題不放煙火，會以「台灣演藝」系列活動取代，在10月初連續假日4天都有表演。

市長黃偉哲在將軍吼演唱上看到爆滿群眾，開心之餘許下再辦1場的承諾，也開放讓民眾提出卡司要求，市府會盡力做到，而民眾「許願」名單中不乏五月天、周杰倫、林俊傑等大咖，堪比跨年晚會規格，但還需考量檔期、經費等問題，觀旅局局長郭貞慧指出，比照將軍吼單日預算，本周選出承辦廠商，卡司上會盡量讓民眾滿意。

新營區則因為場地問題不施放煙火，改由表演活動取代，文化局局長葉澤山表示，因為新冠疫情衝擊，海外團體無法來台，原定今年舉辦的南瀛國際民俗藝術節順延，改邀請台灣傳統藝術、原民、藝陣、雜技團體，10月1日到4日在南瀛綠都心接力演出，讓因疫情缺少舞台的藝文團體有表演機會，也是另類的國慶暖身。

(中時 )