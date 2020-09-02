代理摩斯漢堡的安心（1259）看好宅經濟商機，與宅配通合作成立外送車隊，自9月起正式啟動，服務指定門市方圓1.5公里內的消費外送需求，盼藉此觸及新客戶、並成為除展店外帶動營運成長的重要新動能，並規畫逐步將服務擴展至東元餐飲集團旗下14個品牌。

安心股東常會通過配息3.2元，6月23日以67.6元參考價除息交易，最高觸及69.5元、填息率約59.38％。不過，近期股價拉回66～68元區間震盪，今（2）日開低後欲振乏力，終場小跌0.74％、收於67.2元，在填息起點前後踟躕不前。

安心1991年將摩斯漢堡引進台灣，目前為全台第二大速食連鎖業者，去年展店步伐回升，截至去年底共275家、共淨增10家。今年雖受新冠肺炎疫情影響，展店步伐亦未暫緩，迄今全台總店數達284家店，較去年底淨增達9家店。

安心因應智慧科技運用時代到來，近年攜手母集團東元積極推動門市智慧化，陸續推出行動點餐APP、自動點餐機及多元支付等服務。針對餐飲外送服務趨勢成形，去年起與宅配通合作，展開建置外送車隊籌組。

摩斯漢堡過去由各店負責鄰近區域外送服務，此次外送車隊正式成軍，自9月起正式啟用服務，初期提供摩斯漢堡送餐服務、範圍將以大台北區域為主。公司亦向行政院環保署申請補助採購電動機車52台，以降低碳排放、減少對環境危害。

安心表示，外送服務可透過撥打服務專線02-4492626或下載MOS APP外送訂購，期望透過線上訂餐平台觸及新客群，並成為展店以外的另一項重要成長動能，未來服務將逐步擴展至東元餐飲集團旗下14個餐飲品牌。

安心2019年第二季業內外營運動能同步回溫，歸屬母公司稅後淨利0.48億元，季增達10.7倍、年增7.91％，每股盈餘1.49元，雙登近1年高點。然而，因首季受疫情影響較大，上半年歸屬母公司稅後淨利0.52億元、年減28.06％，每股盈餘1.62元，仍雙創近6年低點。

不過，隨著台灣疫情趨穩、內需消費動能顯著回升，配合暑期旺季加持及展店效應顯現，安心7月自結合併營收達5.02億元，月增4.42％、年增1.66％，改寫歷史新高。累計1～7月合併營收30.63億元、年減3.47％，仍創同期次高，衰退幅度較上半年4.42％收斂。

因應暑假結束，摩斯漢堡推出開學季優惠，訂購外送餐點單筆滿399元，將有機會獲得摩斯行動電源及摩斯藍芽喇叭。同時，也推出月見大阪燒珍珠堡、柚香胡麻豚燒珍珠堡2款秋季新品，以及多項消費優惠及中秋禮盒，積極衝刺秋季淡季營運動能。

(時報資訊)