蔡總統上周五宣布明年元旦起開放含萊克多巴胺美豬及30個月齡以上美牛輸台，國民黨主席江啟臣今天在中常會，抨擊民進黨不應向美國卑躬屈膝，在上貿易談判桌前就宣布開放有爭議的美國農產品進口，最後可能人財兩失。他也宣布國民黨除在國會監督、與產業及社團一起發聲、不排除上街抗爭，更將發起全民食安公投，以9月6日全國黨代表大會作為全國公投連署起點，結合理念一致的公民團體，以具體行動反對民進黨粗暴的決策。

江啟臣說，上星期五，蔡總統粗暴突襲，在「不願接受國會監督」、「不與地方政府溝通」、「不管產業衝擊」、「不顧人民健康」及「沒有社會共識」的四不一沒有的狀況下，貿然宣布開放含瘦肉精美國豬肉，以及 30個月齡以上的美國牛肉進口。不但缺乏風險管控以及配套，更未與社會大眾進行溝通說明，以全民健康作為利益交換的代價，令人憤怒與失望。

他指出，民進黨說「時空環境不同」；事實是，沒有時空環境不同，只有換了位子換了腦袋。非治療疾病的動物用藥，一直都有爭議，截至目前為止，歐盟仍禁止使用瘦肉精。民進黨過去一向以高標準食安自稱，應該向歐盟學習，而不是對美國卑躬屈膝。

江啟臣指出，民進黨說「不應該一國多制！」現實是，沒有一國多制，是中央任意開大門，地方必須嚴把關。我們主張，民進黨政府無法承受美國壓力，就應該讓地方政府嚴管，中央做不到地方來守護。

他說，民進黨說「要爭取簽訂自由貿易協定（FTA）。」現實是，沒有看到談判進展，只有看到自失籌碼。民進黨在上貿易談判桌前宣布開放有爭議的美國農產品進口，已經陷入美方繼續喊價，持續要求我方退讓，施壓降低貿易順差的窘境，最後可能人財兩失。

江啟臣也說，民進黨說「不會傷害養豬產業。」現實是，沒有配套措施，只有漫天喊價！養豬產業需要健全的產銷制度，讓豬農更有競爭力。政府應該積極協助養豬產業的轉型與升級，開拓台豬的海外市場。這些甚至都是平常未開放前，政府就該做好的事情，現在沒有建立配套就開放，將扼殺國內剛剛擺脫口蹄疫情的養豬產業！

他表示，民進黨說「不會犧牲國人健康。」現實是，食安稽核量能堪憂！馬政府時期的牛豬分離，已經是食安底線。豬肉加工品多元，熟食運用外賣的機會更高，如何做好產地標註、地方政府怎麼稽查？缺乏與執行的地方政府溝通，瘦肉精美豬將成為食安重大風險。

江啟臣強調，接下來，我們不但將透過立法院黨團，針對行政程序進行強力監督，也會與產業界、社會團體共同發聲，甚至不排除上街抗爭。更將發起全民食安公投，以9月6日全國黨代表大會，作為全國公投連署起點，結合理念一致的公民團體，以具體的行動反對民進黨粗暴的決策，維護人民的健康權。

(中時 )