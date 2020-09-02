圖片可見外牆鐵架有一鐵柱搖搖欲墜。（翻攝照片／陳彩玲基隆傳真）

基隆市消防局於1日接獲民眾報案指出，在信義區一戶住家4樓外牆鐵架有一鐵柱搖搖欲墜，消防人員到場拆除時，長約1公尺的鋼條不慎掉落，正好插進林姓隊員左頸，林員一時失神跌坐在地，導致鋼條與身體分離，立馬送醫急救轉進加護病房觀察。

消防局表示，近日風大擔心鐵片傷到路過行人，派5名隊員到場拆除，3名隊員走上頂樓陽台查看，但因不好施力，改在車頂實施，而林員在底下確保梯子安穩，未料，在操作過程中，有一條鐵條射出，林員正好抬頭查看，鐵柱直接插入其頸部，其他隊員立馬請求分隊支援，緊急將林員送往長庚醫院，目前正在加護病房觀察。

對此，市長林右昌於1日晚間受訪時指出，他已先行到醫院探視情況，並且要求相關單位進行安全檢視，而受傷的消防同仁，目前已無大礙，也希望他可以儘早康復。

自日前樹林傳出一起21歲員警楊庭豪在執勤時，遭無照少年撞成重傷，經搶救後仍宣告腦死的嚴重案例，公務人員及警消等特殊高危險職業族群在執勤途中的安危，更受到廣大民眾注意。

(中時 )