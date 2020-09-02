新冠肺炎3月大流行後，開始出現對弱勢族群的威脅。以美國為例，發生率高的地方多由非裔人口組成。在南美，亞馬遜原住民平均死亡率也是全國的3倍以上。專家表示，疫情凸顯出弱勢族群的健康不平等，應將弱勢團體納入社區參與，減少社區爆發新冠肺炎流行的可能性。

台大公衛學院教授陳秀熙表示，非裔人口在美國屬於弱勢族群，在此次的疫情中，非裔美國人在各個區域的組成比例剛好與發生率相同。而非裔人口的死亡率是白人的2.4倍，拉丁裔、原住民的死亡率也高於一般白人。從科學角度來看，弱勢族群被要求遵守社交距離的時候，就會影響經濟供給、食物供給及失業率，但當出現這些問題，政府為經濟復甦而提早解封，又會造成相同的惡性循環。

不管是任何城市，新冠肺炎的發生率和死亡率，也幾乎都是非裔高於白人，不同種族之間，家庭內部的傳播率也不同，顯示的是防疫措施的遵守程度因為種族而有所不同，若要減低大流行，對於弱勢族群的宣導、防疫措施的衛教非常重要。

另外，美國醫學會期刊報導也指出，孕婦居住區的建物規模、地價、鄰里收入低，感染新冠肺炎的機率較高，而鄰里失業率、家戶內擁擠度高，孕婦新冠肺炎的感染率也較高。

在南美，亞馬遜原住民平均死亡率是全國的3倍以上。陳秀熙表示，原住民的基因純性高、缺少免疫力、醫療資訊和知識也缺乏，疫情對他們的衝擊相當大。今年3月，英國遊客在亞馬遜州首府確診後，疫情開始在下游蔓延，河流傳播加上脆弱的醫療體系，偏僻的村莊成為受害者，要搶救一個人都得行駛幾個小時，患者往往在送醫途中喪命。

陳秀熙表示，新冠肺炎凸顯了弱勢族群的健康不平等問題，除了造成4分之1的勞工失業，食物供給不足盛行率上升2倍，且非裔、拉丁美洲裔、印地安一族群的重症比率及死亡率都高於白人，各界能做的是投資更多資源在弱勢族群社區中的醫院、診所等設施。

另一方面，弱勢族群也應納入社區參與。在婦女身上，應該解決醫療人員性別相關暴力的問題。在表達能力不佳的兒少，則應優先考慮他們的需求。孕婦方面，應編寫衛生習慣、感染措施等教材。對失能者，應提供多種溝通形式。在難民、移民身上，則應升級翻譯系統，提供非歧視性使用權。在老人身上，則應提供客製化的訊息。如此一來，才能避免弱勢族群成為防疫的破口。

(中時 )