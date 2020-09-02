食藥署被下禁口令？美豬牛只能陳時中回答 14:412020/09/02 中時 鄭郁蓁 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 食藥署被下禁口令？美豬牛只能陳時中回答。(圖/截自中時新聞網直播) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美豬、美牛 風波不斷，衛福部長陳時中卻箝制食藥署發言，獨攬發言權，外界質疑，難道是擔心食藥署沒有能力發言嗎？陳時中今天回應，每個人講話口氣不同，沒有統一說的話比較不利，民眾比較容易有不同解讀。 陳時中今天針對不讓主管美豬牛議題的食藥署發言，下禁口令一說回應表示，不是不信任食藥署，而是每個人講話的口氣語意都有不同，沒有統一來說不利，民眾也會因為不同人的發言會有不同解讀，希望對錯「唯我是問」這樣比較清楚一點。 陳時中還說，希望外界「不要在我們管署之間挑撥離間」。 (中時 ) #食藥署 #陳時中 #美豬 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 開放美豬牛失策了？經貿人士嘆民進黨錯估美國反應 13:382020/09/01 政治 美豬牛可換國際地位？陳揮文批：只換到美官員視訊談話 16:332020/09/01 政治 迪化街成產地標示示範區？陳時中：因散裝食品較多 14:512020/09/01 生活 美豬牛進口如何取信於民？陳吉仲：絕對落實強制標示 13:352020/09/01 生活 美豬標示示範區在迪化街？柯文哲稱陳時中隨便講講 15:112020/09/01 政治 蔡政府開放美豬牛進口 柯P最想問這件事 12:112020/09/01 政治 美豬進口難攻占台灣？老謝：養豬戶全面升級關鍵時刻 11:042020/09/01 財經 羅智強為反美豬牛陳情遭擋 網比一比：陳其邁又再輸韓國瑜一大截 08:372020/09/01 政治 陳時中滿意度崩跌23個百分點 朱學恒曝最危險的事 11:332020/09/01 生活 陳玉珍為反美豬 立院攔截捷克參議員 12:192020/09/01 政治 生活熱門新聞 健身房驚見男女觀音坐騎式運動 網：濕人叫戀 - 時事 趁美豬延燒健保署偷渡醫材上限 挺綠美女醫不忍了：把醫師當笨蛋 - 生活 台灣輸出＋2 台男入境日本確診 - 生活 帶你遊世界！上百名退休大使創舉 前進台中校園打開國際觀 - 生活 罕見！梅莎、海神千里合體 鄭明典：手牽手了 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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