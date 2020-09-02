美豬、美牛 風波不斷，衛福部長陳時中卻箝制食藥署發言，獨攬發言權，外界質疑，難道是擔心食藥署沒有能力發言嗎？陳時中今天回應，每個人講話口氣不同，沒有統一說的話比較不利，民眾比較容易有不同解讀。

陳時中今天針對不讓主管美豬牛議題的食藥署發言，下禁口令一說回應表示，不是不信任食藥署，而是每個人講話的口氣語意都有不同，沒有統一來說不利，民眾也會因為不同人的發言會有不同解讀，希望對錯「唯我是問」這樣比較清楚一點。

陳時中還說，希望外界「不要在我們管署之間挑撥離間」。

(中時 )