狼谷育樂台第3季《星光歡樂成》今（2日）正式首錄，主持人徐乃麟（乃哥）與助理主持林真亦出席開棚記者會，對於兒子徐新洋卸下主持棒，乃哥官方回應，表示狼谷每一季都會嘗試不同組合，未及為何不保兒子？他開玩笑說，「老子保得住就好，兒子做不做不重要」。

父子剛開始主持雖然讓徐新洋壓力甚大，但經過一季的磨練，讓乃哥大大讚許兒子的進步，「勉強及格啦， 聲音表情越來越自在」，並表示，他能放寬心，不看網路酸民評論、不在意，「對我來說是最大的禮物」。

近日網紅館長槍擊事件鬧得轟轟烈烈，乃哥透露有請助理傳訊慰問。提起他與館長淵源，原來他在館長未走紅前，三顧茅廬到館長開的健身房，想簽下他推到銀幕前，塑造成台版巨石強森，無奈當時館長簽約金開價400萬，讓乃哥望之卻步，最後不了了之。問及若現在還有機會，會再邀約簽館長嗎？他笑說「現在是他簽我，不是我簽他吧」！

(中時 )