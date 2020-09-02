經過整建的台鐵新竹火車站站前廣場2日終於與民眾見面！此次工程保留下沉廣場特性，移除花台讓行人動線更順暢，樹木增多打造廣場林蔭小道，並以間接光源營造夜晚光環境，也新設階梯式座位取代過去大斜坡，讓舞台與民眾距離更貼近。

市長林智堅表示，站前行人徒步區、站前廣場已打造更友善的人行空間，接續進行中的騎樓順平計畫，從火車站出發，將打造行人能暢行無阻的步行城市。

經過整建的台鐵新竹火車站站前廣場2日終於與民眾見面，整個空間與行人動線更加明亮、順暢。（市府提供／陳育賢新竹傳真）

他表示，火車站是城市門面，在整體改造前，市民對火車站周遭有3點害怕，怕過馬路、怕走地下道以及怕在車站前停留等車，市府近年推動火車站周邊景觀改善，地下道變得明亮通風，站前行人徒步區也已打造寬闊步行空間，讓大家一出站可以安心等候接送。

此次廣場改造，再次完善了火車站前步行空間，接下來中正路等17條道路的騎樓順平計畫啟動中，將解決困擾民眾已久的騎樓占用、騎樓高低差問題，打造以人為本的步行環境，讓大家可以習慣舒適、自然地散步走進舊城區，進而帶動舊城區的再發展。

交通處長倪茂榮表示，火車站前長期以來人、車交織，常見行人穿梭於車道，險象環生，市府2017年推動站前景觀改善，打造寬廣行人徒步區及獨立汽機車接送區，成功營造火車站全新面貌，也為造訪新竹旅人留下深刻印象。

(中時 )