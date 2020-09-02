鑒於移工職災失能發生率明顯高於本國勞工，顯見移工對於自身的工作環境危害辨識能力不足，桃園勞檢處除了對經常僱用移工之製造業落實安全衛生檢查，並主動至事業單位臨場辦理移工母語相關防災宣導、教育訓練，同時推動工作環境輔導，以督促雇主落實安全衛生設施改善，有效預防移工職業災害之發生。

勞檢處處長李賢祥表示，因桃園市移工人數達11萬餘人，居全國之冠，自勞動部授權桃園市勞動檢查後，勞檢處即開始積極規劃每年至少辦理30場移工母語臨場服務及職安衛宣導等活動，以確保桃園移工能有工作危害辨識能力。

根據去年統計桃園轄內製造業移工職災發生率有明顯呈現下降趨勢，為再強化移工職災預防，勞檢處9月起將針對雇主對移工職安衛措施落實情形進行全面性訪視，並持續精進再擴大辦理50場臨場服務，期許透過以移工母語方式實施的職安衛教育訓練，確實提升移工安全意識。李賢祥也特別呼籲，雇主應重視移工之職災預防措施，提供移工朋友一個安全健康的工作環境。

(工商 )