42歲的南韓男星趙智奐（조지환），2014年和比自己小8歲的圈外女友結婚，近來與老婆參加韓綜成人脫口秀《想再次變得火熱的困難夫婦》（다시 뜨거워지고 싶은 애로부부），暢談夫妻倆的婚姻生活，沒想到竟被老婆爆料「性慾太強」，立刻引發網友議論。

趙智奐在節目上大讚「老婆是非常漂亮的女人」，結婚多年仍大曬恩愛，可以說是閃瞎眾人，未料卻被老婆透露「精力太旺盛」，更爆料「每32小時就要來一次，甚至不分場合，像是醫院宿舍和停車場都成野戰地點」，此外更不禁抱怨「由於老公需索無度，但若不接受他就會生氣，有時做到一半還會發出低吼聲，讓她內心感到相當不安」。

聽完老婆的抱怨後，趙智奐坦言心裡有點小受傷，並解釋「性慾太強」主要是曾聽生了8個孩子的母親抱怨「做愛時沒有任何愉悅感」，當下便決定為了不讓老婆有不「性」福的感覺，還找來了各類相關書籍鑽研，對此老婆無奈表示：「若每32個小時就要做1個小時，在房事上就不會有愉悅的感覺」。

而趙智奐在節目播出後再度受訪，他表示得知老婆困擾後，有詢問多數人意見，強調未來會在兩人房事上做出改變，更允諾往後會多站在老婆立場設想。

(中時新聞網)