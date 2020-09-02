法國男子網球選手帕爾雷（Benoit Paire）在今年美國網球公開賽開打前成為唯一病毒檢驗呈陽性的選手，與他接觸過的人士基本上要進行隔離，不過部分是正在參賽的選手，只能先透過更嚴格的防疫措施來處理。

選手當中包括第一輪獲勝的法國選手加斯奎特（Richard Gasquet）、巴雷爾（Gregoire Barrere）和比利時男將柏納文圖拉（Ysaline Bonaventure）跟女將佛莉普金斯（Kirsten Flipkens）是7位和帕爾雷有過接觸的參賽者，稍早也有公佈另3選手名單，分別是茉蘭登諾維奇（Kristina Mladenovic）、馬納瑞諾（Adrian Mannarino）跟瓦賽林（ Edouard Roger-Vasselin）。

美國網協表示，這幾位選手能出入的地方更少，當地時間每天下午1點一定要進行病毒檢驗，只能去比賽球場和練習球場，也無法使用選手休息室或用餐區，他們的隨行人員必須隨時戴著口罩，就算是比賽或訓練也不得拿下口罩。

茉蘭登諾維奇透露，上周只和帕爾雷一同進行1小時訓練，兩人有個著球網，在飯店時則有接觸約35到40分鐘左右，馬納瑞諾分享帕爾雷確診後的生活：「大家睡得不是很好，但都互相支持，中午左右知道我們依然可以參賽，但對於我們會有新的防疫規範，新的狀況確實需要更嚴格的規定，更重要的是我們和其他選手都安全，我也不想讓其他人暴露在危險環境中。」

(中時 )