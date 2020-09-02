動保所長陳瑞濱指出，民眾寵物如同家中小孩，養牠更要妥善照顧牠。（陳彩玲攝）

基隆市竟有一名男子於2日凌晨時頭戴半罩式安全帽騎乘機車，從義四路逆向左轉信二路至基隆市動物保護防疫所門口，將置於機車腳踏板的白色未蓋紙箱及裡面4隻嗷嗷待哺的家鴿幼雛，逕自棄置於騎樓，隨即轉身離去，過程全被動物保護防疫所監視器錄下，恐違反動物保護法，最高處60萬罰鍰。

動保所指出，經動保員在早上7點30分到班時發現，紙箱內4隻幼雛叫聲淒凌，羽毛沾黏，箱內滿是大便，令人不捨，該棄養男子並無提供飲水及保暖，讓極需飼主照顧的幼鳥於戶外歷經7小時以上危險環境，此亦使狀況極差的幼鳥面臨極度緊迫，有可能因而喪失生命，該男子行為已涉惡意棄養及虐待動物，事證明確，實惡意重大。

動保所表示，事後除該名男子影像公布，並針對沿路監視器進行調閱，另已請志工協助於各大社群網站張貼男子身影，希望全民共同提供線索，該男子涉案情節最重將由動保所依違反動物保護法惡意棄養，採1隻動物1行為1罰，每行為處行為人15萬元最高罰鍰，合計應處60萬元罰鍰，另依「檢舉違反動物保護法案件獎勵辦法」規定，對於提供線索給動保所並因而破案之民眾，動保所依法將給予檢舉獎金4萬元作為獎勵。

動保所長陳瑞濱指出，依動物保護法第5條第3項規定「飼主飼養之動物，除得交送動物收容處所或直轄市、縣（市）主管機關指定之場所收容處理外，不得棄養。」，違者依同法第29條處飼主3萬元以上15萬元以下罰鍰，並終身不得飼養寵物。

陳瑞濱說，民眾寵物如同家中小孩，養牠更要妥善照顧牠，終養牠，並做好絕育工作，不要任意繁殖再棄養，如果做不到即是虐待，隨意棄置，形同殺害寵物，無法飼養寵物應尋求各種管道如轉讓親朋飼養或請動物醫院協助張貼認養啟示，最終如仍無管道必須送交公立動物收容所收容，不得任意棄養。

(中時 )