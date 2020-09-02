失智症年輕化的趨勢已越來越受到關注，由美國知名演員茱莉安·摩爾所演出的電影作品《我想念我自己》，講述的就是年輕型失智症患者因著這份無可抗拒的「遺忘」，所面臨不斷失去的人生課題。

依據國際失智症協會的資料，30-64歲失智症盛行率為千分之一，推估台灣30-64歲失智症人口約有1萬2000人，甘霖基金會有感於越來越多年輕型失智症的案例，提供照顧者實務上的照顧資源和支持的能量。

「當年輕的父親失智了，我們該怎麼辦？」這次分享會的開場，邀請中華民國失智者照顧協會的童心劇團，透過情境劇「黃落」引出年輕型失智症棘手的財物管理和照顧議題。

劇情為一位父兼母職，正值壯年並事業有成的父親罹患失智症，不得不提早退休，由大學剛畢業女兒扛起主要照顧責任，看著曾經如大樹般保護著家人的父親，記憶正片片凋零，讓女兒心中滿是不捨和無奈。而照顧過程中，父親對於金錢的概念和生活的技能正逐漸喪失認知和判斷能力，讓年輕的女兒備感照顧壓力。

「失智症財務管理案例分享」中，甘霖利百加居服督導施曉涵和甘霖中區照顧關懷據點專員譚淑比分享76歲的獨居長輩，因著甘霖C級巷弄站、甘霖利百加居服的服務介入，發現長輩因認知能力退化，而有財務管理上的困難，後來督導聯繫社會局請律師幫忙，在律師的公證下，由爺爺的前老闆代為託管財務，終於解決了爺爺的財務管理問題。

甘霖基金會樂多家園張佳瑜社工師分享社區式日照結合送餐模式的案例，有一位腰部骨頭損傷嚴重，導致行走困難的阿嬤，醫師判定只能療養無法開刀。

社工以阿嬤日常生活起居照顧為初衷，每週兩到三次的協助洗澡服務，整理簡單家務，並幫阿嬤申請送餐服務，使阿嬤不需要自行購物及備餐。在樂多家園個別化的整體照顧下，阿嬤已經不需要依賴止痛藥，可以起身慢慢走，阿嬤的兒子很感謝家園的用心照顧，實現阿嬤在地終老的願望。

甘霖基金會執行長林錦雪表示，「甘霖基金會12年前因看見失智照顧者的需要，便成立失智照顧者支持團體，透過不定期辦理講座與聯誼會，促進照顧者對失智症相關層面議題的認識，與照顧者一起探討和分享失智照顧技巧和心情，使其可紓解壓力及彼此扶持。

今年聚焦在「年輕型失智症」，甘霖基金會期盼透過這樣的講座，讓正面臨同樣狀況的家庭，可以不再孤立無助，而是有合適的資源連結可以幫助他們。」

(中時 )