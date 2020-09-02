造橋國中繼老舊校舍由慈濟基金會撥款重建後，慈濟靜思書軒再協助校方打造靜思書軒一座，擁有5百冊藏書，提供全校師生閱讀之用，書軒並備有泡茶組供師生讀書時可搭配好茶，苗栗縣長徐耀昌2日參加啟用典禮，感謝慈濟協助推動閱讀風氣，點亮孩子未來。

苗栗縣長徐耀昌2日上午參加造橋國中靜思書軒揭牌啟用儀式。（謝明俊攝）

造橋國中原有前棟校舍因處山坡地，造成水土流失導致校舍出現傾斜裂縫，安全有嚴重顧慮，必須拆除重建，縣府因經費困難，向慈濟基金會求助，並由縣長徐耀昌親自前往花蓮慈濟拜訪說明，獲得慈濟基金會「減災希望工程」撥款1億4千萬元拆除重建新大樓，並於去年11月完工啟用，名為和敬樓，讓造橋國中師生擁有全新校舍可用。

造橋國中靜思書軒採用福慧桌椅。（謝明俊攝）

接著，慈濟靜思書軒為提供造橋國中師生一個優美的閱讀空間，特別動員民間企業及會員募款共50萬元，與師生合力打造靜思書軒一座，成為苗栗縣第2座靜思書軒。

造橋國中靜思書軒書櫃採用環保回收塑料製成。（謝明俊攝）

新書軒位在和敬樓3樓，內有500冊書籍，其中閱讀所用的桌椅都是簡便實用的福慧桌、福慧椅，書櫃也都是由環保回收塑料材質所製成，非常具有環保愛地球意義。

書軒內特別規畫有泡茶組，以茶香搭配書香。（謝明俊攝）

苗栗縣長徐耀昌2日上午參加靜思書軒揭牌啟用儀式，他表示，任內至今已在全縣各中小學設置25個社區共讀站，隨著社區共讀站陸續啟用，促進各校閱讀風氣，獲得教育部發給閱讀磐石獎，希望透過靜思書軒的啟用，更能培養孩子良好的讀書風氣，點亮未來。

(中時 )