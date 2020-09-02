蘋果（Apple）5月份宣布與Google攜手合作開發的新冠肺炎（COVID-19）接觸追蹤技術，已正式來到第二階段，用戶不需要額外下載特定App，即可在系統內開啟這項追蹤通知。蘋果曾經指出此階段的運用藍牙追蹤的技術，應用上是比第一階段邀請應用開發者或是公共衛生部門導入跨越Android以及iOS系統可通用的API更為有效。

蘋果稍早前釋出了iOS 13.7正式版，當中除了對深色模式、相機與照片、Apple登入（Sing-in with Apple），進行改進，還有可使用新版的Memoji貼圖、可在「檔案」App啟用iCloud Drive資料夾共享功能外，最令人矚目的改變就是導入了全新的Exposure Notifications Express系統。

在支援Exposure Notifications Express的前提下，只要在手機中開啟COVID-19暴露通知（Exposure Notifications）的功能，就可以在不需要下載額外App的前提下，可透過此系統獲得是否曾經與確診者近距離接觸的通知提醒。這一項技術提供了公共衛生部門提供了另一種選擇，可以在不損害用戶隱私和安全性原則的前提下，利用科技來協助確診者接觸史的調查或預防的工作。

蘋果方面先前回應外媒時指出，美國的馬里蘭州（Maryland）、內華達州（Nevada）、維吉尼亞州（Virginia）以及華盛頓特區（Washington, D.C）將採用這項功能，未來也期待更多美國的州政府能加入。COVID-19背後用來追蹤的藍牙技術，蘋果僅在iOS 13.7中納入，在最新的iPadOS 13.7當中並不支援。

(科技)