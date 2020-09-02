近日傳出中華郵政員工反映薪水的勞健保較上月多被扣繳，甚至達上千元，對此，勞保局表示，包括績效獎金、全勤獎金、考核獎金、加班費等，只要有與勞務有對價關係皆屬勞基法中「工資」的定義，此次郵局因7月發放較高額獎金，導致投保薪資上調，「僅是落實法遵而已」，勞保局提醒，若高薪低報遭查處可處4倍雇主應負擔勞保保費、10倍應負擔就保保費。

勞保局納保組組長黃錦儀表示，2016年時有郵局員工向勞保局檢舉認為，郵局核發的績效獎金、全勤獎金、考核獎金未納入工資計算，也未納入投保薪資認定，經查處後屬實，因此依勞保條例、就業保險法等處郵局罰鍰，郵局也提起訴願、行政訴訟，但皆認定應納入工資計算定讞。

黃錦儀提及，目前勞保級距有4萬5800上限，而勞退、健保級距較高，而如果申報的眷口數較多，要繳交的健保費也會較多。

黃錦儀說，郵局是每個月皆會調整投保級距，7月份發放高額績效獎金後，郵局在8月調整薪資級距、9月生效，生效時會抓前3個月工資平均，意謂最快也要到11月後才會下調投保級距。

(中時 )