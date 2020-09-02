上緯投控（3708）公告，持股88.75％上緯新材料在中國上市計畫於今年7月獲得科創板股票上市委員會審議同意，1日再獲中國證券監督管理委員會審核通過，預計最快9月可在科創板上市。

據上市地法規，上緯新材料將發行新股股數，上緯投控持股比例將降至71～80.68％，未來相關釋股利益，可望挹注業外獲利表現。股價受此激勵，強登漲停。

上緯投控指出，為加速拓展中國相關業務市場、吸引及激勵優秀專業人才，並提高競爭力與提升品牌形象，規劃上緯新材料赴上海證交所科創版申請掛牌上市；若順利完成上市程序，可望對上緯投控帶來正面效益，提升轉投資價值。

上緯新材料主經營高性能合成樹脂研發與生產業務，掛牌上市募集的資金，將用於廠房增建、購置研發設備及補充流動資金，並對子公司上緯江蘇新材料增資，以提升、擴大及改造目前生產線產能，購置先進研發測試設備，引進高端研發人才，提升創新能力。

上緯投控近年碳纖維複合材料事業佈局漸收成效。受惠中國風機葉片需求重拾成長，大陸大客戶金風出貨恢復成長，加上碳纖維拉擠板材打進全球風機龍頭三菱重工維特斯供應鏈，出貨開始放量，第二季獲利季增翻倍，EPS2.73元；上半年EPS3.22元。

看好未來風電市場應用潛力，上緯持續認證國際與中國新客戶，也同步在兩岸啟動擴廠。下半年大陸江蘇廠從14條線增加增12~15條生產線，資本支出約2000萬人民幣，預計年底前到位。台灣目前有2條產線，規畫再增加5條線，預計明年第二季開出。

(工商 )