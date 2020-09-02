衛福部長陳時中2日表示，近日分別接獲越南及日本官方透過國際衛生條例國家對口單位（IHR National Focal Point）通知，該國檢出自我國入境之COVID-19（新冠肺炎）陽性無症狀個案。

指揮中心指出，越南個案為越南籍30多歲女性移工，於北部地區工作，8月7日自台出境返回越南，分別於8月7日入境越南時及8月14日檢疫期間採檢，均為陰性，8月26日進行第3次採檢呈現陽性；個案返國迄今均無症狀。由於個案自台出境至第3次採檢陽性間隔19天，且前2次採檢皆為陰性，初步研判個案於台灣感染的機會較低。衛生單位已掌握個案在台期間之接觸者共4人，核酸檢驗及血清抗體皆為陰性。

指揮中心表示，日本個案為本國籍50多歲男性，今年3月19日自日本返回台灣，8月31日與友人一同出境至日本，於入境日本時進行採檢，其中個案檢驗結果為陽性，其同行友人檢驗結果為陰性。衛生單位已初步掌握個案在台接觸者1人，目前檢驗中；將持續調查個案在台期間是否有其他活動軌跡，以匡列可能之接觸者。

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