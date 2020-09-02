總統蔡英文上周宣布開放含萊克多巴胺的美豬、30個月齡以上美牛進口，換取台美協商BTA，在野黨質疑美國沒有承諾簽署BTA，能換回什麼？蔡英文2日澄清表示：「現在很流行『交換說』，但事實上沒有所謂的『交換說』，政府所做的這個決定是基於經濟利益，也符合未來總體戰略目標。」

蔡英文主持民進黨中常會前，說明近期輿論關注議題。她強調，沒有「交換說」，政府所做的這個決定是基於經濟利益，也符合未來總體戰略目標，是基於國際標準，採取科學證據，來做這個決定。希望透過這個決定向國際社會說明，台灣有解決困難問題的決心與能力，台灣答應的事情，也會排除困難來達成，同時也希望盡最大努力保護住國人的健康。

蔡英文強調，現在是非常關鍵的時刻，尤其是在疫情之後，國際經濟情勢是在變化當中，結構也發生改變，供應鏈也會發生重組；她說，在這個非常關鍵的時刻，更要展現出來處理經貿問題的能量與決心，這將有助於台灣與各國的合作，讓台灣在未來的全球經濟扮演關鍵性的角色。

(工商 )