美股那斯達克和標準普爾指數收盤再創新高，台股今早在台積電(2330)、大立光(3008)、聯發科(2454)三主帥開高帶動開高，但逢高12800點遇賣壓，台積電開高走低，台股收盤距早盤高點差逾一百點。集中市場挑戰月線失利。台股今日收跌3.78點至12699.5點，成交值2079.56億元。

經濟數據報喜與華府的振興法案協商激勵，標普500指數與那斯達克指數再度創下歷史收盤新高；美科技股延續火力，蘋果領軍大漲，美股四大指數同步收紅，漲幅介於0.75至1.96%，指標股蘋果、Nvidia、博通漲逾3%，台積電ADR漲2.9%。

在蘋果(Apple)和視訊會議服務平台Zoom等科技股推漲下，美股再創新高，激勵周二即掛帥強漲的台積電、大立光、聯發科跳空開高，但台積電今早衝高後翻黑，盤中轉跌，收盤跌2元，壓抑指數空間；大立光、聯發科則續強支持電子股人氣，大立光帶動光學族群玉晶光(3406)等本周強力反彈；另外，近期股價強勢的太陽能族群茂迪(6244)、太極(4934)等股價續大漲。

目前台股資金仍充沛，今日中小型電子股以及傳產股鋼鐵股今日逆勢上攻，有不錯的表現。

隨著中鋼調漲內銷盤價以及不鏽鋼上游9月盤價為連五漲，鋼鐵市場下半年逐步復甦，鋼鐵股近期獲市場資金青睞，低價股燁興(2007)連拉三根漲停，線材盤元廠聚亨(2022)跟進上攻；中價位的績優股東和鋼鐵(2006)漲勢不歇；具風電題材的世紀鋼(9958)仍強，新光鋼(2031)上攻，加上今年正式跨足離岸風電之鋼構廠春源(2010)接棒上漲。

回顧周二，台股1日漲111.83點，收在12703.28點，站回10日線，三大法人同步買超，合計買超新台幣51.82億元，其中自營商買超8.77億元，投信買超4.73億元，外資買超38.32億元。

台股今早在美股再創新高，台積電、大立光、聯發科三主帥開高領軍，早盤攻上12800點並觸及月線之上，但逢高賣壓出籠，台積電收跌，台股同步收低，與亞股同步遭逢開高後漲點收斂的局面。由於指數未能重返月線支撐，後市仍需觀察台股能否重返月線，有助技術面轉強。

(時報資訊)