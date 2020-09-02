時序進到下半年，全球新冠疫情一波波，而疫苗卻還在路上，全球經貿仍受到影響。不過，新冠疫情爆發徹底顛覆人們的生活及工作型態，「遠距」儼然成為當代顯學，也因為這樣，部分產業脫穎而出，走出自己的路，如電腦廠、相關供應鏈及資訊服務產業都是受惠者之一。觀察今日類股走勢，電腦設備群族氣色佳，上市收漲0.33%、報118.24點，連2日收紅，且優於大盤；上櫃則收漲1.6%、報88.03點，跟著大盤向前衝。

除了居家辦公(WFH)需求升溫，電競也被市場認為是當今最有潛力的產業，看好周邊商機。身為品牌大廠技嘉(2376)及微星(2377)擁利多，其中，技嘉主機板成長動能佳，視訊會議需求增加帶動伺服器業績，外加新客戶下單，今年1-7月營收成長35%，在業界表現突出。展望後市，伺服器產品線中長期高度成長趨勢不變，加上公司計畫整合軟體解決方案應用，有助於提高伺服器毛利率。另看籌碼面，9月1日，三大法人擴大買超2037張，其中外資買超2734張最多。今日早盤小幅開漲1.1元至86.8元，惟盤中賣壓沉重，使得股價翻黑，終場下跌3.62%、收82.6元。

宅經濟發威、辦公桌電(PC)湧急單，微星Q2業績報喜，且公司本身電競比重達6成，可望能大啖電競餅。Q2稅後獲利達21億元，季增、年增均超過6成，EPS2.49元。綜觀來看，北美為主要市場不變，另因各地解封，他國需求增加，成長力道再上一層樓。籌碼面部分，9月1日，三大法人轉買超1622張，其中，外資回補2465張最多，投信維持賣超，自營商則維持買超。雖說基本面穩健，但前5日的股價卻是虛累累，直到今日才翻紅，開盤上漲2元至137元，呈現震盪走高格局，最高站上145元，終場上漲2.59%、收138.5元，率先收復5日線。

圓剛(2417)堪稱今年疫情中的贏家，遠距、宅經濟商機帶動營運攀高，7月純益達2.08億元，EPS1.08元，年增雙雙翻倍。更值得關注的是，單月賺贏今上半年，並締造歷史新高。8月則瞄準AI應用商機，攜手輝達(NVDA-US)推出AI邊緣運算嵌入式電腦，替營運加薪添柴。另外，圓剛也備受資金抬愛，三大法人連11日買超，累計買超6328張。今日股價開高走高，開漲1.9元、報71.6元，盤中逐步攀高，終場以漲停價76.6元作收，改寫前高。

仁寶(2324)近日捎來喜訊，獨家代工Google新筆電，同時也是低階iPad及Apple Watch主要供應商之一，日前蘋果計畫發表新品，將替其挹注營運新動能。今日早盤開漲0.3元、開19.15元，一度觸及20元，盤中多在19.5元上下震盪，終場上漲3.98%、收19.6元，離季線一步之遙。

上櫃電腦設備族群表現不俗，開漲0.6點、報72.87點；收漲1.6%、報88.03點。多支個股受到買盤青睞、股價剽悍，廣寰科(3287)，開盤即拉出第3根漲停，登1年來新高，終場依舊站穩漲停價31.6元；欣厚-KY(4924)、聰泰(5474)、撼訊(6150)也高掛紅燈籠。其餘如富驊(5465)收漲9.18%、東碩(3272)收漲8.24%、旭品(3325)收漲7.86%；程融電(3416)、青雲(5386)均有6%以上漲幅，協禧(3071)則收漲逾5%。

在新冠疫情未止、疫苗尚未出世之前，居家辦公需求仍在，這將有望推升台股電子產業、伺服器、筆記型電腦(NB)，相關個股表現空間大，後市可期，亦有機會帶動台股走揚。

(時報資訊)