友達（2409）董事長彭（又又）浪指出，近期面板供需持續吃緊，近期IT面板又更為強勁，「天天被客戶追著跑」，友達也適時調配產能，看好這波面板景氣正向發展可以延續到明年。

今年由於疫情影響，導致消費行為改變，加上宅經濟、遠端教學及上班需求，讓整個面板供需吃緊，客戶需求提升，也讓友達第2季產能稼動率就已經滿載。彭（又又）浪表示，友達會盡量生產每一片面板，這也代表一個企業的社會責任，一片面板可以增加一個工作機會，一片面板也可以讓一個學生唸書，友達會把產能提供到最大，幫助就業、就學。

至於價格會上漲到何時？彭（又又）浪指出，價格跟著供需做動態調整，去年雖然有大陸新產能開出，供給達到高峰，但後來減產、又有其他產線退出市場，目前市場供不應求，正面看待未來價格走勢，友達也會藉此朝著獲利方向邁進。

這波面板需求穩健樂觀，雖然供應鏈有些緊張，必須要調整，但應該能順利解決。他也認為，這波面板景氣循環，應該能維持長時間。

友達第2季以來產能利用率滿載，目前維持同樣情況，又以IT面板需求相當大。彭（又又）浪表示，全球有10億個學生不能上學，必須透過聯網工具學習，手機無法滿足這些學習需求，加上各國提出補助計畫，像是日本政府宣布替中小學生配備電腦，只需要4萬日幣，就衍生出1000萬台需求。因此，友達持續做產能調配，部分大尺寸TV面板產線轉做IT面板，以第2季來看，TV面板比重從過去最高50％已經降到30％，都為了滿足市場所需。

(時報資訊)