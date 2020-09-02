目前市場對於5G應用的期待，多著重於物聯網的智慧城市發展、雲遊戲的邊緣計算與串流服務，以及Extended Reality擴增實境(以下稱XR)的技術發展等。據市調單位Digi-Capital指出，XR的硬體銷售在2019年高達80億美元，而在2024年的市場商機，可望達650億、年複合成長率超過40%，台灣之星看好未來影視娛樂、遠距醫療、遠距教學都將有賴XR技術支援，今(31)日宣布與Funique VR展開策略合作，將攜手推動5G通訊與Virtual Reality虛擬實境(以下稱VR)的技術介接，共同發展更優質的VR體驗以帶動應用普及。

不僅如此，雙方也將秉持開放心態歡迎更多有意發展相關領域的企業加入，透過相互協作加乘彼此優勢以做大市場，進而落實台灣之星5G企業合作「3E模式」ㄧ「Engage接軌」、「Empower賦能」與「Earn商轉」的商業價值，實現5G世代的VR應用場景。

台灣之星行銷事業部資深副總經理朱曉幸表示，今年疫情除增加了遠距辦公的需求，更因非接觸式業務和虛擬社交娛樂提升，反而逆勢帶動VR的發展速度，近5年的VR市場將成長至1,251億美元，加上台灣5G陸續開台，在高網速與低延遲的網路條件加持下，可望能為VR產業的發展增添動能並增加市場對5G服務的需求；本次繼月初再度與Funique VR合作，期盼透過合作探尋超清VR的更多衍生應用，拉抬雙方服務與產業需求，共創雙贏迎向5G新世代。

Funique VR執行長鄭卜元進一步表示，未來VR影片市場的發展Funique將提供8K立體VR多元頻道內容，全力在真實生活中實現一級玩家概念，改變源於畫質不清以及網路傳輸力不足所造成的高度延遲，使得觀眾難以沉浸其中，更甚產生暈眩等負面感受；而本次與台灣之星展開合作便是看好雙方的5G通訊技術與VR內容優勢可相輔相成，在5G世代創造1+12的經濟效益，為Funique VR的8K影片打造得以流暢串流的網路環境，並發揮低延遲特性加乘觀眾的觀影體驗，推動VR在未來成為新娛樂常態，開展VR與5G的市場需求。

(時報資訊)