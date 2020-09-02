中油宣布今(2)日凌晨零時起，9月份國內天然氣、家庭用液化石油氣(桶裝瓦斯)、工業用丙烷、丁烷、混合丙丁烷及車用液化石油氣等價格皆不予調整；其中桶裝瓦斯為連續五個月凍漲。

中油表示，因考量(COVID-19)疫情影響，為減輕社會大眾負擔，決定9月份液化石油氣類之價格不予調整，據了解，9月份海運費較8月大幅上漲，依液化石油氣計價公式計算，9月份液化石油氣每公斤應調漲新臺幣1.2元，目前由中油暫行吸收，將於日後國際價格下跌時再行回補。(商品行情網)

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