《商情》中油：9月份天然氣和桶裝瓦斯凍漲 14:492020/09/02 時報資訊 鄧凱綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中油宣布今(2)日凌晨零時起，9月份國內天然氣、家庭用液化石油氣(桶裝瓦斯)、工業用丙烷、丁烷、混合丙丁烷及車用液化石油氣等價格皆不予調整；其中桶裝瓦斯為連續五個月凍漲。 中油表示，因考量(COVID-19)疫情影響，為減輕社會大眾負擔，決定9月份液化石油氣類之價格不予調整，據了解，9月份海運費較8月大幅上漲，依液化石油氣計價公式計算，9月份液化石油氣每公斤應調漲新臺幣1.2元，目前由中油暫行吸收，將於日後國際價格下跌時再行回補。(商品行情網) (時報資訊) #液化石油氣 #中油 #桶裝瓦斯 #月份 #天然氣 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《鋼鐵股》燁興9月碳鋼盤元、不鏽鋼盤元雙漲 14:492020/08/31 財經 《期貨》三大期指皆墨 9月台指期開低23點 09:092020/09/01 財經 《國際油價》煉油廠威脅減弱 原油期貨微跌 10:002020/08/31 財經 《商情》颶風擔憂消退 紐約棉花續跌 10:172020/08/31 財經 空品感測器揪出汙染兇手 苗栗今年開罰9件 19:302020/08/31 寶島 央行9月17日開會 市場估利率續凍 04:102020/08/31 財經要聞 《國際經濟》總統大選年撐腰 美股9月行情不悲觀(2-2) 08:182020/08/31 財經 《商情》憂供應短缺 國際鐵礦石價格續漲 11:252020/09/01 財經 分析師：美股技術指標顯示超買 標普500短期內會修正 17:452020/08/31 財經 《商情》追隨國際行情 中油9月BD大漲38％ 15:572020/09/01 財經 財經熱門新聞 台積電老將心冷 陸廠7奈米機台遭抵押 晶圓龍頭難撐大局 - 財經 川普堵死華為最後逃生門 港媒爆深圳也危險了 - 財經 川普下通牒：TikTok 9／15前賣掉 陸出殺招不給賣 - 財經 10大熱銷手機榜出爐 iPhone 11賣最好 狠甩韓陸廠 - 財經 《國際經濟》川普拜登誰勝出？美股表現或許洩天機 - 財經 - 時報資訊 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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