投資顧問與經紀公司LPL Financial首席市場策略師Ryan Detrick表示，隨著美國現任總統川普與民主黨總統候選人拜登之間的民調差距日益縮小，如果不想用擲硬幣猜測這場2020年大選的結果，或許可以參考股市表現釋出的訊號。

最近一些民調和投注賠率顯示，拜登曾享有的「躺著選都能贏」的優勢已經開始減弱。政治新聞與民調數據匯集網站RealClearPolitics顯示，按全國民調平均值估算，拜登目前領先川普6.2個百分點，而他在所謂「搖擺州」的優勢更小，僅微幅領先川普2.7個百分點。

在選情開始進入勝負難以預料的情況下，Detrick建議或許可以參考近來美國股市釋出的訊號，他表示，自1984年以來，簡單的股市圖表已經成為預測美國總統選舉結果最佳的「章魚哥」，其準確度達100%；而自1928年以來，美股預測總統選舉結果的準確度也高達87% 。

該分析師表示，標普500指數在總統大選前3個月的走勢圖，在過去將近40年來的預測準確度已經獲得證明。今年美國總統大選定於11月3日舉行。

線圖顯示自8月3日以來，標普500指數已經上漲近7%，道瓊指數漲逾7%，那斯達克指數飆漲逾9%。該分析師表示，選前3個月美股的正報酬顯示現任者勝出的可能性升高，同一期間若美股下跌，則傾向於預測在野黨贏得大選。

但他也表示，除了美股走勢之外，川普還面臨另一個恐阻礙其連任機會的重大因素，即經濟衰退。歷史顯示在大選前兩年內，若經濟陷入衰退，現任總統傾向會落選。這次川普對新冠肺炎疫情與隨之而來之公衛危機的處置，也都可能成為影響選民決定是否支持川普的關鍵因素之一。

他表示：「事實上，從柯立芝（Calvin Coolidge）總統以來，經濟都以令人難以置信地準確度預言了每一次總統選舉的勝利者」。柯立芝為美國第30任總統。

不過，也有專家點出試圖發現股市表現和選舉結果之間關聯的謬誤，並警告投資人應該對此抱持審慎的態度，因為歷史數據可能會遭到扭曲解釋。

(時報資訊)