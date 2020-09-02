安泰銀（2849）因應數位金融時代到來，以及低利率時代的理財需求，鎖定社會新鮮人推出「手指理財、E戶搞定」方案，除提出線上理財規畫相關建議，並祭出相關加碼優惠回饋，積極搶攻小資族線上理財商機。

安泰銀2020年上半年營運逆風有撐，雖然淨收益30.43億元、年減7.44％，但受惠呆帳回收、備抵呆帳提列年減48.82％，使稅後淨利11.91億元、仍年增1.6％，登近5年高點。受流通股數增加7.65％影響，每股盈餘（EPS）0.61元，略低於去年同期0.64元。

安泰銀表示，因應新冠肺炎疫情衝擊，全球央行接力降息救經濟，使台幣存款利率偏低，社會新鮮人等小資族薪水僅以存款方式理財的投報率不高，可透過簡單4步驟開立安泰銀數位存款帳戶，一次搞定台、外幣帳戶，並建議將每月薪資分成3份進行線上理財。

安泰銀建議，第1份存入台幣數位增滿利帳戶，滿額可享3倍活儲利率優惠，作為生活及零星支付用。第2份存入數位外幣帳戶，透過匯率變化買賣外幣，作為未來旅遊預備金。第3份為理財儲備金，可小額投資定期定額基金或短期網銀優利專案，靈活運用並累積財富。

針對喜歡透過手機交易的社會新鮮人及小資族客群，安泰銀推出「手指理財、E戶搞定」方案，即日起至11月底完成指定數位任務，如開通網銀／行動銀行、台幣轉帳、外匯交易、數位存款帳戶加碼獎等，最高可獲得14000點、價值420元的紅利點數。

針對高資產的「富貴傳家」客戶，安泰銀亦祭出相關優惠，活動期間的每月10～15日，完成線上單筆新台幣轉外幣、外幣轉新台幣的外匯金額達等值新台幣8萬元，每筆贈送紅利3000點，每ID最高限回饋6000點，代表戶與關係戶分開計算。

安泰銀表示，於該行總往來資產逾100萬元，即可享有財管會員優惠及服務禮遇。個人達逾300萬元、且家族資產合計達逾1000萬元者，可申請成為「富貴傳家家庭理財會員」，全家人均可享受VIP級的會員星級禮遇、專屬信用卡優惠及專業理財顧問諮詢服務。

(時報資訊)