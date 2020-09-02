國泰金(2882)旗下國泰世華銀行2019年底在行動銀行推出的「彈力貸」，上線初期邀請部分客戶搶先體驗，跳脫傳統電銷模式大獲好評，以數位貸款模式完全翻轉客戶體驗，國泰世華銀行表示，即日起「彈力貸」擴大邀請至450萬名國泰客戶使用。

此外，國泰世華銀行從數據中發現，整體有7成是「首貸族」，實際動用貸款的客戶有近8成是主動申辦，而讓這些客戶願意使用原因，是整個數位體驗與流程，透過全自動零人工的一站式線上服務，最快5分鐘核貸，立即動用客製化額度資金，快速、小額、靈活、備用、免手續費，更重要的是「免開口」等特性，讓臨時有資金缺口的客戶不用開口，透過手機便能即時獲得銀彈支援。

國泰世華銀行數位銀行部協理陳冠學表示，國泰的數位轉型團隊以解決客戶的問題為出發點，過去幾年花了許多心力，提供絕佳的數位行動體驗。此外，透過各單位的協同合作，團隊發展出縝密嚴謹的數據風控能力，針對不同對象與情境等條件提供個人化動態風險定價，未來也期許能讓所有國泰世華行動銀行客戶都享有像彈力貸這樣的數位行動創新體驗。

(時報資訊)