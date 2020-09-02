台中市農會斥資600萬元整建桁架式倉庫，打造濃濃工業風的「憬初尋」咖啡館。（王文吉攝）

台中市農會斥資600萬元整建桁架式倉庫，打造濃濃工業風的「憬初尋」咖啡館。（王文吉攝）

「憬初尋」咖啡館保留1950年代興建的木構桁架，珍貴檜木飄散著淡淡木質調香氣，十分具有特色。（王文吉攝）

台中市農會為推廣本土咖啡，斥資600萬元整建桁架式倉庫，打造濃濃工業風的「憬初尋」咖啡館，意謂「尋找最初的純淨咖啡」。總幹事林育葦表示，「憬初尋」與烘豆冠軍黃宥澄合作，除提供莊園級手沖咖啡、甜點，也將推出排餐，部分空間規劃研習教室及青農市集。

台中市農會員工日前整理資材倉庫時，發現屋頂檜木所搭建的桁架，形制結構優美，保存良好，如獲至寶。林育葦推測該倉庫建於1954年，原本是穀倉，後來存放資材，為推廣四角林場「螢火蟲咖啡」，斥資600萬元整建。

屋齡將近70年的資材倉庫佔地107坪，歷經半年改造，保留1950年代興建的木構桁架，珍貴檜木飄散著淡淡木質調香氣，十分具有特色。設計師依照木構特色，搬來台灣杉電線桿，挑高空間運用電線巧妙交織，並採用鐵件畫龍點睛，營造濃濃工業風氛圍，變身文青咖啡館。

林育葦表示，市農會的四角林場年產約3600公斤咖啡豆，並自創品牌「螢火蟲咖啡」，為讓消費者進一步品味國產咖啡，「憬初尋」與全國烘豆冠軍黃宥澄合作，除提供莊園級手沖咖啡、甜點，也將推出排餐，部分空間規劃研習教室開辦推廣課程，以及青農市集等。

(中時 )