國防部今(2日)下午罕見召開記者會，由副部長張哲平上將說明近期大陸密集的藉由北京大學「南海戰略態勢感知計畫」（SCSPI）推特平台，來發布各種假訊息、假新聞。國防部痛斥，大陸企圖藉由這個平台，將假訊息釋放出去，透過大陸官方媒體的報導，以及後續官方批判，來吸引國際及國內媒體興趣，跟進報導，有計劃的企圖混淆視聽。

張哲平強調，大陸目的就是希望媒體報導這些假新聞，並且藉由網路傳播、社群轉發速度快的特性，影響台灣民眾的認知，並引導國際輿論走向，而且近期發布的密度有變本加厲的情形，確實居心叵測。

張哲平說，這種藉由發布假訊息，意圖製造兩岸人民衝突，引發臺海爭議的低劣手法，已經引起台灣人民的嚴重反感，並凸顯大陸輿論戰、心理戰的威脅企圖。我們強烈譴責這種惡意的作為，並呼籲大陸儘快懸崖勒馬，不要成為破壞區域和平穩定的麻煩製造者。

國防部強調，區域的安全與和平，必須共同維護，再次呼籲對岸要善盡大國的責任，對區域的和平穩定共盡心力，不要再製造這些假消息，不要造成意外的風險，不要當麻煩的製造者；只要有助於區域的和平穩定有貢獻的事情，我方也會全力來做。

(中時新聞網)