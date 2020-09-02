《勞動基準法》自實施以來，第83條明定事業單位應舉辦勞資會議，但北市勞動局發現，仍有許多雇主不清楚勞資會議跟一般例行性會議有哪些不同，以及規範了勞資會議何種必要性及強制性，勞方代表的權利及義務又在哪。勞動局長陳信瑜表示，9至10月將開辦5場勞資會議相關說明活動，即日起開放報名。

勞動局指出，舉凡要使勞工加班、或是運用2周、4周、8周變形工時，以及使女性夜間工作等，都須經工會或勞資會議同意，但目前還有非常多雇主都搞不清楚，勞資會議要討論什麼。

勞動局表示，因此今年度辦理10場勞資會議宣導會，針對未設立勞資會議的事業單位，辦理「如何合法成立與舉辦勞資會議說明活動」；已舉辦勞資會議的事業單位則辦理「勞資會議勞方代表培訓活動」，繼7月上旬開放第1梯次報名後，已有大批勞工朋友踴躍報名及參訓，如有錯過，第2梯次於即日起開放報名。

為督促北市事業單位依法舉行勞資會議，勞動局訂定3年輔導計畫，每年針對特定對象發函催設，並會邀集具勞動法令專長的專家學者、律師、及勞資爭議爭議調解委員擔任講師。

勞動局長陳信瑜說，凡設籍或工作地在北市的勞工、工會、企業皆可免費報名參加，即日起上午9時開放線上報名，名額有限，額滿為止，另外報名參訓的勞工，皆須配合量測體溫、全程戴口罩，並採「不聚餐飲食」原則。

(中時 )