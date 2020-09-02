2020香港小姐選美比賽在日前圓滿落幕，由25歲的混血美女謝嘉怡奪下冠軍，同時，她也一併奪下最上鏡小姐獎，謝嘉怡不只擁高顏值，個性爽朗親民的她，今（2日）則曬出與「頭號粉絲」同框照，謝嘉怡大方頂素顏入鏡，真實顏值依舊俏麗。

新科港姐冠軍謝嘉怡是混血兒一枚，出生在蘇格蘭的她，從大學畢業後，曾擔任護理師，人美心美的謝嘉怡還曾到非洲國家擔任義工，而謝嘉怡為了完成父親的夢想，並毅然決然參加2020年度香港小姐競選，最後還一舉奪下冠軍和最上鏡小姐。

雖然貴為冠軍港姐，不過謝嘉怡個性平易近人，她今就曬出與「頭號粉絲」同框照，只見謝嘉怡大方頂素顏入鏡，身穿白色T恤、藍色吊帶褲，穿搭相當親民，而謝嘉怡的素顏依舊白皙光滑，肌膚白到發光，同時，她也在文中透露得獎感言，直呼：「不敢相信我已經實現了香港小姐！」

25歲謝嘉怡除了在網上大方曝素顏，不吝嗇展現好身材的謝嘉怡，也在網上曬比基尼照，前凸後翹的身材曲線超養眼，更是讓網友眼睛大吃冰淇淋。

(中時新聞網)