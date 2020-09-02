趙正平日前上年代MUCH《聽媽媽的話》分享睡眠問題，強調自己為淺眠不是失眠，倘若他真的失眠一整夜，起床會滿肚子火，身邊的人可是會出人命的！趙哥認為想睡就睡，補眠不限於假日，平日也可以，此話惹火哈孝遠妻瑄瑄，開砲指只有當爸爸的，才可以這麼自由自在，趙正平回擊：「不然你們全家一起吃安眠藥好了！」

鄒承恩之妻愛寶同樣也有睡眠困擾，晚上睡覺時很常夢到踩空或跌下樓，當下身體會大幅度抖動，而嚇醒老公和小孩，老公鄒承恩因為很淺眠，時常被氣醒，直呼不想跟老婆同床睡覺。趙哥一聽覺得自身狀況很雷同，在半夜睡覺時，自己也會突然大聲尖叫，老婆時常都被他嚇到。趙哥說若遇到睡不好的狀況，起床後胸口自然有一股無名火，若精神不濟開車上路，冷氣一定轉16度，再加上雙倍濃度的提神飲料，倘若不這樣皮繃緊，可能連紅燈都忘記踩煞車，會出人命的！本集將於9月5日年代MUCH台38頻道播出。

(中時 )