迷你影集《追兇500天》男女主角莫子儀、黃瀞怡（小薰），分別入圍第55屆金鐘獎迷你劇集最佳男女主角等2項大獎，播出後小薰被網友讚「演技再突破」、「以前都不知小薰演這麼好」。小薰這回和莫子儀合作，私下坦言非科班出身，自己不是用學術性技巧演戲，也不知怎麼運用演技「所以我用最笨方式演戲，就是用盡全力投入，演完後都非常累」，小薰形容每當拍攝一部戲完畢後，就已深感全身虛脫。

新劇雖入圍也獲觀眾讚賞，但小薰並未因此給自己打滿分，「有一些場次也會覺得，如果當時再多一點什麼就好了」。但她說，會被某些劇中片段的自己嚇到「哇，原來我當下可以演到這樣喔，自己都不曉得」，她形容可見拍攝時的投入已到忘我，認為表演就是在有得有失過程中，找到更好的演出方式。

小薰劇中要逃避殺夫嫌疑，更展現魅力十足的異性緣，和高山峰、柯朋宇呈現大膽情慾床戲與熱烈吻戲，小薰形容與柯朋宇是心裡愛、表面不愛，與高山峰是心裡不愛、卻要情慾滿滿。與她有粗暴性愛系的高山峰說，早在4、5年前兩人曾合作，當時高山峰戲裡暗戀小薰、卻總追求不到，這次看到劇本，兩人有感情戲還有床戲，他開玩笑說：「就覺得好啊，終於等到妳了」。

不僅劇中異性緣佳，小薰透露從小就滿好的，「可能個性大剌剌，男生都把我當哥兒們」，但沒因此收到太多情書，反而變成男孩們的「感情諮詢顧問」。她害羞坦言，國小五、六年級時的初戀對象最帥，「當時連碰到手都會覺得臉紅心跳」，但上國中後不同校，因遠距離關係而分開。小薰形容自己從小調皮，寫情書給她的都是不愛唸書、愛玩的人「可能因為我也不是乖乖牌，所以他們也才敢來追我」。《追兇500天》日前已於myVideo上線。

小薰劇中解放情慾，高山峰喊「終於等到妳」。（七十六号原子提供）

小薰《追兇500天》中遊走於男人感情間並與柯朋宇有熱烈吻戲。（七十六号原子提供）

小薰《追兇500天》中與高山峰有激烈情慾戲。（七十六号原子提供）

小薰《追兇500天》中挑戰情慾尺度。（七十六号原子提供）

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