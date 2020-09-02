監委自動調查新北市林姓女職員權勢性侵案 15:062020/09/02 中時 張理國 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 監委將調查性侵案(監院網頁擷圖) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市政府衛生局林姓女職員疑遭長照機構執行長性侵害致身心受創跳樓輕生，監委認為突顯權勢性侵受害者的結構困境，實有調查之必要， 監察委員紀惠容、張菊芳已申請自動調查。 監察院表示，新北市政府衛生局林姓女職員疑遭先前任職的長照機構執行長性侵害，致身心受創跳樓輕生。 監察委員紀惠容、張菊芳說，權勢性侵害案件突顯了受害者的結構性困境，且相關人員欠缺性平意識，恐對性別權力關係無感，無法察覺盲點之所在，實均有調查之必要。 (中時 ) #職員 #調查 #新北市 #性侵害 #監察委員 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 大同經營權爭奪戰 解任林郭文艷董事訴訟今首開庭 14:362020/09/01 社會 高市長任內遭糾正30案 陳菊：台北、新北的紀錄比我高很多 14:282020/09/01 政治 失聯高雄少女竹東尋獲 竟藏在4樓密室夾層 10:362020/09/01 社會 失蹤少女曾賣面膜賺零用錢 母疑：供貨與載走她為同一人 08:302020/09/01 社會 盧姓司機坦承帶著手機到處跑 少女失蹤3日詭異行蹤曝光 12:172020/09/01 社會 少年吃鐵板燒順手牽羊 皮包佔為己有 15:272020/09/01 社會 「廠內100多度高溫」林口煉鋁工廠飄惡臭拒開門 環保局出動熱顯像空拍機追真相 11:082020/09/01 社會 藝人劉雨柔拳館被偷拍 選手老公陪出庭 15:582020/09/01 社會 二手車商手法多元 嘉義檢警破詐領保險金、補助款賺暴利 11:062020/09/01 社會 「失蹤少女」歷劫歸來！教育局回應：將啟動安心輔導機制 12:242020/09/01 社會 政治熱門新聞 立委聲量「前20名」出爐 第一竟是他？陳玉珍衝了 - 新聞 台灣花620億買F-16戰機？王浩宇怒嗆陳為民：睜眼說瞎話、無恥 - 政治 民進黨內部民調曝光 反對美豬進口竟有驚人變化 - 政治 開放美豬牛失策了？經貿人士嘆民進黨錯估美國反應 - 政治 新舊護照比一比 3大重點一次看懂 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。