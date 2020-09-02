新北市政府衛生局林姓女職員疑遭長照機構執行長性侵害致身心受創跳樓輕生，監委認為突顯權勢性侵受害者的結構困境，實有調查之必要， 監察委員紀惠容、張菊芳已申請自動調查。

監察院表示，新北市政府衛生局林姓女職員疑遭先前任職的長照機構執行長性侵害，致身心受創跳樓輕生。

監察委員紀惠容、張菊芳說，權勢性侵害案件突顯了受害者的結構性困境，且相關人員欠缺性平意識，恐對性別權力關係無感，無法察覺盲點之所在，實均有調查之必要。

(中時 )