《愛的迫降》金永敏在《福氣啦！燦實》中巧扮張國榮搞笑演出令人驚喜。（雄影提供）

高雄電影節2日公布「國際視窗」單元第一波片單，集合東西實力派豪華卡司以饗影迷，包括在《天能》中表現突出的羅伯派汀森和強尼戴普、馬克勞倫斯3大好萊塢男星主演的《野蠻真相》，日本當紅炸子雞菅田將暉攜手金獎導演大森立嗣的《壞仨小》，《愛的迫降》童顏大叔金永敏驚喜參演的《福氣啦！燦實》等片。

曾以《夢遊亞馬遜》入圍奧斯卡最佳外語片的哥倫比亞名導希羅蓋拉，首度與好萊塢男星強尼戴普、羅伯派汀森和馬克勞倫斯合作拍攝電影《野蠻真相》，該片改編諾貝爾文學獎得主柯慈的小說《等待野蠻人》，以虛構帝國境內一處小鎮發生的種族壓迫事件，帶出人性辯證和對政治批判；強尼戴普和羅伯派汀森在片中飾演壓迫野蠻人一方的帝國官兵，角色內心掙扎和心境轉換，讓人窺見其不同以往的精采演出。

近年在日本獲獎不斷，更以優秀音樂表現登上紅白歌唱大賽的菅田將暉，繼《瀨戶與內海》後再與大森立嗣導演合作，在《壞仨小》片中化身邊緣少年，與仲野太賀和YOSHI3人在片中拿著鐵棒恣意破壞、用力怒吼，用各種激烈方式對抗社會，在寫實鏡頭下展現生猛魄力。

長期擔任洪常秀電影製片的金崔熙，在首部長片《福氣啦！燦實》中汲取過去的電影經歷，描述擔任電影製片的女主角因導演意外過世，生活頓失重心的她只能當起妹妹的清潔工，卻因此遇見愛情，在《愛的迫降》中飾演朝鮮監聽員大受歡迎的金永敏，在本片再度發揮最強綠葉效果，搞笑cosplay神似張國榮的神祕角色令人驚喜，女主角姜末琴更獲得百想藝術大賞最佳新人女演員肯定。

(中時 )