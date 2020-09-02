苗栗市農會成立「農民社區小舖」，行銷在地優質農特產品，讓苗栗市民就近選購。（何冠嫻攝）

苗栗市農會成立「農民社區小舖」，行銷在地優質農特產品，讓苗栗市民就近選購。（苗栗市農會提供／何冠嫻苗栗傳真）

苗栗市農會經過多個月的籌畫與整備，在農會大樓信用部成立「農民社區小舖」，8月底試營運平均每天營業額破萬，接受使用三倍券與農遊券更是增進買氣，除展售在地農特產，並將引進其他農會的優質產品，讓苗栗市民能就近選購，買得安心吃得放心。

苗栗市農會總幹事謝錦明表示，過去農會協助小農行銷，僅在供銷部或洽公櫃台販售米、貓裏紅茶等農產，選擇較少，因此為提供消費者多元選擇，並大力推廣在地農民用心栽種的各項農產，今年向農糧署申請經費補助，在農會大樓信用部大廳成立農民社區小舖。

農民社區小舖位在苗栗市中正路上的農會大樓1樓，販售苗栗市在地好米、貓裏紅茶、土雞蛋、黑木耳、蜂蜜等，還有南庄鄉農會的黑木耳露、南投信義鄉農會的烏梅汁等。謝錦明指出，目前為試營運階段，將持續與其他農會接洽，盼引進更多當地優質農產品，讓苗栗市民能就近選購，另也規畫新鮮蔬果販售專區，在農會嚴格把關品質下，為消費者提供食安無虞且美味優質的農產品。

謝錦明表示，試營運迄今，平均每天營業額近3萬元，其中有1萬多元為三倍券及農遊券，買氣熱烈，期間將持續觀察並調整產品行銷，預計10月正式開幕。農會說明，農民社區小舖營業時間訂為星期一至五早上8點至下午5點、星期六早上9點至下午5點，歡迎民眾一起來買好物。

(中時 )