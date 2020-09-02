行政院今（2）日公布新版護照封面，放大「TAIWAN」字樣，國徽外圈加上英文全名「REPUBLIC OF CHINA」。對此，台灣基進黨立委陳柏惟表示，這是妥協的版本，並不認可保留國徽，對於放大TAIWAN的設計也不滿意。

陳柏惟在臉書表示，護照封面並不一定要放國徽，若最初修改護照是為了與China做出區別，新版本只是把問題轉移到國徽上罷了，希望行政院拿出最大誠意回應民意，「放國徽是我們目前最不能接受的圖案」。

至於放大TAIWAN字樣，陳柏惟指出，能理解現有國名露出的必要性與需求，雖不滿意，但仍比原版護照更能解決國人在國際上的困擾，會持續爭取外交部提出更好的方案，仍建議國人可選擇換發最終版的新版護照。

現有國名與國徽，陳柏惟認為是最根本的問題，是否符合民意對台灣主權的共識，在修憲委員會的討論就是必要的工程，因此懇求讓基進1席進到修憲委員會中，修改國名與國徽才是治本的方式。

7月22日立法院臨時會中，台灣基進黨提案將國名寫為「臺灣」，不是「（ROC）中國共和國 Republic of China」，相信這件事情是主流的民意，希望朝野委員可以繼續監督外交部完成這個階段性的任務，讓護照可以真正成為「臺灣人的護照」。

若這是最終定案的版本，陳柏惟仍呼籲大家換發，「我們需要逐步展現我們爭取台灣主權意識的決心，基進不會停，也希望大家持續以民意爭取！」

(中時新聞網)