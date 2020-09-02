瑞莎在預告中拿球棒砸窗戶，演出張力十足。（桃園電影節提供）

第七屆桃園電影節宣佈由瑞莎擔任本屆影展形象大使，2日更推出30秒形象影片的前導預告，片中瑞莎一覺醒來驚覺自己被困在狹小昏暗的密室當中，求助無門的她拿起球棒激烈尋找出口，嘶吼：「讓我出去！」後暴打窗戶，耗盡全身氣力又飽受驚嚇的瑞莎卻在片尾時又看到一線希望，詭譎不安的氣息瀰漫整部前導預告。

許久沒有電影作品的瑞莎，在導演莊翔安的帶領下，再度激起她體內的表演慾，兩人初次合作大感頻率相通，且拍攝前莊翔安就先準備了一些驚悚類型片，包括自己執導的《媽媽桌球》讓瑞莎做功課，等到讀本時兩人當面一聊才發現原來彼此都是驚悚片迷，當場直呼有默契。

瑞莎這次拍攝摒棄了過往給觀眾心中既定的溫柔甜美螢幕形象，以亂髮的狼狽樣入鏡，她不畏室內38度的高溫，在拍攝現場來回瘋狂般吶喊、奔跑，幾場戲下來她早已汗流浹背，仍敬業的揮舞著球棒、哭喊並且用力拍打牆面，直到休息時間一到，才發覺自己已經接近虛脫，雙手與腳踝瘀青疼痛，只簡單用冰敷輕壓腫脹的腳踝，等莊翔安一聲令下，她顧不得臉上的造型，立刻又拿起球棒上陣。

(中時 )