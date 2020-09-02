飽受性能質疑的俄羅斯第5代戰機蘇-57再傳出改良方案，將以聚合物材料製成具有隱形功能的防護罩覆蓋機體主要部件。俄媒雖宣稱此舉可以保護戰機與線電電子設備免受惡劣天氣的影響。

《衛星通訊社》報導，蘇-57戰機的隱形防護罩將覆蓋於地面和飛行過程中的飛機輪胎、下部、中部和後部機身、機翼、駕駛艙、噴嘴、水平安定面和進氣口。

《消息報》引述俄羅斯國防部和國防工業綜合體的消息人士稱，這種用聚合物材料製成的隱形罩可以讓「敵人的航空光電系統和雷達發現不了蘇-57戰機」。同時，其防護功能將保護戰機的機身和無線電電子設備免受惡劣天氣的影響。

報導說，隱形防護罩將於2021年開始交付。

研發過程極不順利的蘇-57戰機的性能飽受質疑，不僅俄羅斯採購數量少，出口外銷也困難重重。外界雖有專家建議直接廢棄或大幅改造，但俄羅斯仍試圖以各種細部改良方式來增強其性能與銷售的吸引力，包括搭配高超音速導彈、增加電子防護系統與增加無人駕駛式等等。

日前俄羅斯聯合飛機公司總經理尤里．斯柳薩爾就表示，蘇-57以及其他一些戰機正嘗試改裝為無人駕駛模式，這種改裝不是試驗性質，而是大批量改裝。

斯柳薩爾指出，目前已有10架飛機的無人駕駛模式執行了超過4000次的飛行，可以開始批量供應。

報導說，去年俄羅斯空天軍提供76架蘇-57戰鬥機的合同。目前，正對該機進行測試，過程中將檢查其系統功能以及發動機第二階段工作模式。

俄羅斯國防部多次表示，蘇-57戰機在敘利亞戰場上也成功進行了實戰測試。

(中時新聞網)